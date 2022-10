Le foto di oggi al Senato

Nella prima seduta del Senato della diciannovesima legislatura Ignazio La Russa è stato eletto come nuovo presidente al primo scrutinio, con 116 voti. Quei voti però non sono arrivati tutti dalla coalizione di destra, come sarebbe stato normale: la maggior parte dei senatori di Forza Italia infatti non ha partecipato al voto, e alla fine La Russa è stato eletto grazie ai voti di alcuni senatori dell’opposizione, anche se non è chiaro quali. Durante tutta la mattinata si sono visti diversi colloqui tra gli esponenti della destra per raggiungere un accordo sul voto, con protagonista soprattutto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che era quello da convincere. La giornata era stata inaugurata dal discorso di Liliana Segre, molto applaudito da tutti i senatori presenti e apprezzato da La Russa anche nel suo primo discorso da presidente.

