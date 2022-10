In Francia un grosso sciopero sta facendo scarseggiare il carburante

Mercoledì è cominciata la terza settimana consecutiva di sciopero dei lavoratori di sei delle sette raffinerie di petrolio della Francia, le quattro di proprietà di TotalEnergies e le due di Esso-ExxonMobil (l’unica ancora in funzione è quella del gruppo Petroineos).

Lo sciopero sta causando grossi disagi in tutto il paese, con molti distributori di carburante che sono quasi completamente privi di benzina e gasolio. In particolare nell’Île-de-France, la regione dove si trova la capitale Parigi, ci sono stati i problemi peggiori: si stima che circa un terzo dei distributori della regione sia rimasto privo di carburante, e ci sono state lunghissime file di automobili ai distributori in attesa di poter fare rifornimento.

Lo sciopero è stato indetto per chiedere di rinegoziare i contratti di lavoro e ottenere un aumento salariale del 10 per cento annuo, per compensare gli effetti negativi dell’inflazione. I lavoratori chiedono soprattutto che questi aumenti siano approvati tramite una ridistribuzione dei profitti delle compagnie.

Police in France are now checking your fuel tank before they allow you access to petrol stations… if you have too much in your tank, you are turned away.

Shortages in France are forcing people to wait in lines for hours to get only a partial refill of fuel.

🔊sound 🚨#France pic.twitter.com/hPDu2w1fXe

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 10, 2022