Le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni per gli Europei di calcio del 2024

A Francoforte si sono tenuti i sorteggi delle qualificazioni per gli Europei di calcio del 2024, che si giocheranno in Germania. L’Italia è campione in carica. Le qualificazioni sono organizzate con 7 gironi da 5 squadre ciascuno e 3 gironi da 6 squadre. Le prime due squadre di ciascun girone si qualificheranno direttamente ai campionati europei. Gli ultimi tre posti a disposizione saranno assegnati attraverso i playoff della competizione Nations League.

L’Italia, inserita nel girone C, affronterà l’Inghilterra, battuta nella finale degli Europei dello scorso anno, l’Ucraina, Malta e la Macedonia del Nord, che aveva eliminato la Nazionale italiana nelle qualificazioni per i Mondiali.

Gruppo A

Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B

Paesi Bassi, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo C

Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta

Gruppo D

Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E

Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isola Faroe, Moldavia.

Gruppo F

Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia.

Gruppo G

Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Gruppo H

Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I

Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J

Portogallo, Bosnia Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.