Sabato mattina c’è stata una grossa esplosione sul ponte che collega la Russia alla Crimea, la penisola che nel 2014 è stata invasa e annessa dalla Russia in seguito a un’occupazione militare e a un controverso referendum. Il ponte si trova sullo stretto di Kerč’, tra il Mar d’Azov e il Mar Nero, ed è l’unico collegamento stradale tra il territorio russo e quello della penisola. L’esplosione ha causato un crollo parziale di due campate del ponte.

Russian media publish a video showing the moment of the explosion on the Crimea bridge. pic.twitter.com/6nkGroyjHf — Christo Grozev (@christogrozev) October 8, 2022

Secondo l’autorità antiterrorismo della Russia, ci sarebbe stato prima un incendio su un camion che a sua volta avrebbe innescato l’esplosione di sette vagoni che trasportavano carburante su un treno merci. Le autorità russe al momento non hanno detto cosa abbia causato l’incendio e non si sa se si sia trattato di un attacco da parte dell’esercito ucraino.

Even closer images of the Crimean Bridge, fire seems to have burnt itself out. pic.twitter.com/AdO3yabZjh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

