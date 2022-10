Il Nobel per la Chimica a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless

Il Premio Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless «per lo sviluppo della “chimica a scatto” e della chimica bioortogonale».

Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi per un metodo di sintesi di sostanze complesse in modo semplice e rapido, con un meccanismo che permette di unire tra loro molecole più piccole: la chimica a scatto (“click chemistry). Carolyn Bertozzi ha poi integrato quella tecnica per applicarla negli organismi viventi.

La natura è da sempre la prima fonte di ispirazione della chimica, con le sue molecole elaborate e specifiche per svolgere funzioni negli organismi più piccoli e semplici e negli animali più complessi. La loro struttura è stata imitata dai chimici per produrre nuove molecole, che hanno permesso di salvare milioni di vite con i farmaci per esempio, ma imitare la natura non è semplice, richiede grandi risorse e porta spesso a cocenti sconfitte.

Soprattutto nel Novecento, i chimici hanno sviluppato strumenti e sistemi piuttosto sofisticati per creare molecole complesse, costruendole passo passo, aggiungendo via via nuove complicazioni. È un processo difficile e che porta spesso alla produzione di prodotti collaterali, che devono essere rimossi prima di passare al passo successivo, talvolta con attività di rimozione che lasciano pochissimo del resto della molecola cui si stava lavorando. Le tre persone premiate con il Nobel di quest’anno hanno dato un contributo molto importante per ridurre queste difficoltà, rendendo più semplice e immediata la costruzione di alcuni tipi di molecole.

Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico: quello per la Chimica viene assegnato dal 1901.

La diretta da Stoccolma

(in aggiornamento)