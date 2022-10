Alec Baldwin e i produttori di “Rust” hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con la famiglia della direttrice della fotografia uccisa sul set del film nel 2021

L’attore statunitense Alec Baldwin e i produttori del film Rust hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con la famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa durante le riprese del film western in New Mexico nell’ottobre del 2021. Hutchins era morta dopo essere stata colpita da un proiettile vero caricato in un’arma di scena che stava maneggiando Baldwin. A febbraio la sua famiglia aveva fatto causa a Baldwin e ai produttori del film per omicidio colposo, sostenendo che sul set non fossero state prese le misure di sicurezza adeguate, «con conseguenze fatali».

I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti. In un comunicato citato dal Wall Street Journal, il marito di Hutchins ha fatto sapere che la causa verrà archiviata e che le riprese del film ricominceranno il prossimo gennaio, «con tutti i principali attori» che erano coinvolti all’inizio. Ha anche chiarito di non essere interessato ad attribuire la colpa della morte alla produzione o a Baldwin: «Crediamo tutti che la morte di Halyna sia stata un tragico incidente», ha detto.

