Il piano per la pace in Ucraina di Elon Musk

Lunedì sera il noto imprenditore statunitense Elon Musk ha proposto con un sondaggio su Twitter un piano per un accordo di pace per interrompere l’invasione russa in Ucraina. Il piano di Musk è stato molto criticato per essere di fatto allineato ad alcune richieste della Russia, e per essere poco praticabile (dall’inizio della guerra la Russia ha dimostrato scarso interesse a concludere l’invasione con la diplomazia). Poche ore dopo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato a sua volta un sondaggio su Twitter, chiedendo agli utenti del social network quale Elon Musk preferiscano: quello che appoggia l’Ucraina o quello che appoggia la Russia.

Musk, fondatore delle aziende tecnologiche Tesla e SpaceX, non ha particolari competenze in materia di guerra e politica internazionale, ma su Twitter è solito parlare con grande sicurezza di questioni che conosce superficialmente: qualche mese fa gli era capitata una cosa simile con la politica americana.

Il piano di Musk prevede quattro punti. Il primo propone di tenere di nuovo i referendum farsa con cui la Russia la settimana scorsa aveva annesso quattro regioni ucraine: Luhansk e Donetsk (che la Russia già considerava indipendenti) e le zone occupate di Zaporizhzhia e Kherson, che fra l’altro le forze russe non occupano interamente. Musk propone di far votare di nuovo gli abitanti di queste regioni, supervisionati da osservatori dell’ONU: difficilmente però un voto che si svolge durante un’occupazione militare può essere considerato libero.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022