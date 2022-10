I gasdotti Nord Stream hanno smesso di perdere gas

Domenica l’agenzia governativa danese che si occupa di energia ha detto che anche il gasdotto Nord Stream 1 ha smesso di perdere gas: il Nord Stream 2, l’altro gasdotto che collega Russia ed Europa, aveva smesso di perderne sabato. Le perdite erano durate circa una settimana, e benché non se ne conosca la causa l’ipotesi più condivisa è che fossero state causate da un sabotaggio, forse attuato dalla Russia per continuare a usare le forniture di gas come strumento per fare pressioni sui governi occidentali e spingerli ad ammorbidire le proprie posizioni anti-russe sulla guerra in Ucraina.

La pressione all’interno dei gasdotti (che stanno a circa 100 metri sott’acqua) è scesa, a causa delle perdite, fino a raggiungere quella dell’acqua esterna, intorno ai 10 bar, ha spiegato la società che gestisce il gasdotto Nord Stream 1: la fuoriuscita di gas si è così interrotta.

– Leggi anche: Come sono stati sabotati i gasdotti Nord Stream?