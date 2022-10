Le previsioni meteo per lunedì 3 ottobre

Anche domani, lunedì 3 ottobre, sarà una giornata di sole nella maggior parte d’Italia. Sono previsti piovaschi o brevi rovesci solo in alcune zone del paese: nell’est dell’Emilia-Romagna; nelle Marche e in Abruzzo; nel nord-est della Sicilia; sulle montagne calabresi; in Molise, nel nord della Puglia e nelle vicine zone di Basilicata e Campania.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e forse leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo, a seconda di quando lo leggete) e stare alla larga da allarmismi inutili.