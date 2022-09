Da venerdì la Finlandia chiuderà i suoi confini ai turisti russi

Il governo finlandese ha annunciato che da venerdì i cittadini russi con visto turistico non potranno più entrare in Finlandia, sia dai confini terrestri che in aereo. Gli spostamenti continueranno invece a essere consentiti nei casi di ricongiungimento familiare, per motivi di studio, per i diplomatici russi e per i politici che si oppongono al governo russo.

Negli ultimi giorni moltissimi uomini russi avevano raggiunto i confini con la Finlandia con l’obiettivo di andarsene dalla Russia, a causa dell’annuncio del presidente Vladimir Putin di una «mobilitazione parziale», cioè l’intenzione di richiamare circa 300mila riservisti per mandarli a combattere in Ucraina. La Finlandia, comunque, non era stata la meta principale di chi cercava di lasciare la Russia: molti avevano provato ad andare in paesi che non richiedono un visto, come Armenia, Turchia, Azerbaijan, Kazakistan, Mongolia e Georgia.