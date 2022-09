Le proteste contro il regime iraniano si allargano

Nell’ultima settimana in Iran le manifestazioni per la morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni morta in carcere a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo, si sono trasformate in qualcosa di diverso: ci sono state proteste contro la stessa polizia religiosa, contro le oppressioni del regime iraniano e contro il supremo leader religioso del paese, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Nonostante la violenta repressione delle forze dell’ordine – testimoniata da immagini e video che sono circolati moltissimo nonostante un blocco di Internet in gran parte del paese – le eccezionali proteste che erano cominciate nel Kurdistan iraniano (la parte occidentale dell’Iran, dove viveva Amini) si sono estese a più di cento città. Secondo i gruppi per i diritti civili e le testimonianze raccolte dalla stampa, decine di persone che stavano partecipando alle proteste sono state uccise e altre centinaia sono state arrestate.

Al momento non è possibile confermare molte informazioni in maniera indipendente. Alcuni video verificati dal Washington Post però mostrano agenti di polizia sparare sui manifestanti e altri che usano armi che sparano vernice, per identificare le persone che partecipano alle proteste.

— We Are Protestors (@WeAreProtestors) September 23, 2022

The regime’s security forces shoot and kill Iranian people on motor cycles. They are shooting while riding motorcycle. #Iran #IranProtests #MahsaAmini #مهساامینی #مهسا_امینی pic.twitter.com/ZvIsFtZ25M

In alcuni casi, anche nella capitale Teheran, la polizia ha sparato verso le finestre delle case. A Rasht, nel nord del paese, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni negli appartamenti, secondo alcune testimonianze raccolte dal New York Times. In alcuni casi i manifestanti hanno dato fuoco ad automobili e cartelloni pubblicitari in strada.

– Leggi anche: Cos’è la polizia religiosa iraniana

Secondo il direttore di NNS Roj, un sito di notizie della provincia del Kurdistan iraniano, dopo giorni di scontri i manifestanti avrebbero preso il controllo della città di Oshnavieh, nel nord-ovest paese, e la polizia si sarebbe ritirata: alcuni video mostrano centinaia di persone marciare nelle strade della città e intonare slogan che invocano libertà.

Uno dei gesti di protesta più ripetuti negli ultimi giorni dalle donne iraniane nelle strade e nelle piazze è stato quello di togliere il velo: alcune lo hanno bruciato e altre si sono anche tagliate i capelli. Nel frattempo, oggi decine di studenti dell’università di Teheran hanno protestato intonando il coro «Morte al dittatore», rivolto a Khamenei.

#Iran: Today at Tehran University, chant: “Death to the dictator!

University students have been arrested all across the country as the government works to violently repress #IranProtests.

What world leaders should do now : https://t.co/xFVviC2MiA. #MahsaAmini

#مهسا_امینی pic.twitter.com/PrzSg5V10G

— IranHumanRights.org (@ICHRI) September 24, 2022