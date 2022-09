Lo sciopero dei trasporti pubblici locali di venerdì 16 settembre

Per venerdì 16 settembre è stato proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali della durata di otto ore. Lo sciopero riguarderà metro, bus, tram e altri mezzi di trasporto locale di tutte le città italiane, nei casi in cui i lavoratori decideranno di aderire.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti e Fast Confsal per protestare contro le aggressioni che diversi lavoratori del trasporto pubblico hanno subito negli ultimi tempi: «Scioperiamo di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici», si legge nel comunicato dei sindacati.

ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha detto che il servizio non sarà garantito su tutta la rete di bus, metro e tram dalle 8.30 alle 16.30. Lo sciopero riguarderà anche i mezzi della rete Roma TPL, che collega le periferie al centro della città.



ATM, che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha fatto sapere che lo sciopero durerà tra le 8.45 e le 15, e che per tutto il resto della giornata il servizio sarà garantito regolarmente. ATM specifica che lo sciopero potrà riguardare anche il servizio della funicolare Como-Brunate dalle 8.30 alle 16.30, e gli autobus delle linee Autoguidovie tra le 11 e le 15 e tra le 18 e le 22.

A Torino lo sciopero riguarderà il servizio urbano di bus e metro dalle 16 fino a fine servizio, e quello extraurbano di bus e treni regionali delle tratte Venaria-Aeroporto-Ceres e Rivarolo–Chieri dalle 17.30 a fine servizio.

Dalle 9.01 alle 16.59 potrebbero fermarsi anche i treni di Trenord, inclusi i collegamenti aeroportuali da e per Malpensa, che circolano sulla rete di Ferrovienord. Non saranno coinvolti dallo sciopero i treni che circolano sulla rete di RFI. Lo sciopero non riguarderà i treni gestiti da Ferrovie dello Stato e Italo, ma la società locale Ferrovie del Sud Est, che opera in Puglia, ha fatto sapere che alcuni suoi lavoratori aderiranno allo sciopero e che potranno esserci cancellazioni e ritardi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.