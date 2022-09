Le previsioni meteo per lunedì 12 settembre

Secondo le previsioni meteo domani, lunedì 12 settembre, sarà una giornata prevalentemente serena. Al Nord ci sarà il sole ovunque fatta eccezione per qualche annuvolamento sui rilievi liguri e sull’Appennino emiliano. Ci saranno un po’ di nuvole anche su Triveneto, dove nel pomeriggio potrebbe piovere un po’. Ci sarà il sole anche in tutto il Centro, con qualche nuvola prevista solo in Lazio. Sarà un po’ nuvoloso anche in alcune aeree del Sud, soprattutto in Sicilia orientale e in Calabria, dove potrebbe esserci qualche pioggia, destinata comunque a esaurirsi in giornata. Si prevede che sarà prevalentemente sereno nelle altre regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili