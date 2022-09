Le bandiere a mezz’asta per la regina

Dopo l’annuncio della morte della regina Elisabetta II, attorno alle 19.30 di giovedì, le bandiere delle residenze reali e delle istituzioni britanniche sono state abbassate a mezz’asta, come è usanza in caso di lutto nazionale. Tra tutte le foto che stanno circolando, quelle della bandiera del castello di Windsor, nel Berkshire, sono le più suggestive per via dell’arcobaleno molto nitido sullo sfondo. Anche fuori dal Regno Unito molti palazzi istituzionali, grattacieli e stadi hanno abbassato le loro bandiere o mostrato immagini della regina.

