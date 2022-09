L’Italia è stata battuta 84-73 dall’Ucraina agli Europei di basket

La Nazionale maschile di basket è stata battuta 84-73 dall’Ucraina nella terza giornata della fase a gironi dei Campionati europei. Al Forum di Assago l’Italia ha concluso il primo tempo in vantaggio 42-38, ma poi si è fatta recuperare nel terzo quarto e superare nell’ultimo, giocando in modo piuttosto superficiale: ha commesso molti errori, individuali e di squadra, e non è più riuscita a reagire. Nel complesso non è stata una partita incoraggiante per l’Italia, che però rimane in corsa per il passaggio del turno.

Con la terza vittoria su tre partite disputate, l’Ucraina è certa della qualificazione alla fase finale di Berlino a due giornate dal termine della fase a gironi. L’Italia invece rimane quarta nel gruppo C e per passare il turno dovrà almeno mantenere la posizione nelle ultime due partite in programma domani e giovedì contro Croazia e Gran Bretagna, sempre al Forum di Assago.