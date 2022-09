Le previsioni meteo per domenica 4 settembre

Secondo le previsioni meteo per domani, domenica 4 settembre, sarà una giornata di tempo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord e molto nuvoloso con possibilità di temporali al Centro. Al mattino pioverà nel Lazio, in Umbria e nella zona meridionale della Toscana. Nel pomeriggio sono previste piogge anche in Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Il maltempo continuerà al Sud anche durante la sera, mentre al Nord il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche pioggia prevista soltanto in Friuli Venezia Giulia. Nella notte il tempo migliorerà in tutte le regioni italiane, ad eccezione dell’Emilia-Romagna dove è prevista nebbia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili