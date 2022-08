C’è una grossa novità per la vendita di ITA Airways

Il ministero dell’Economia ha fatto sapere che mercoledì sarà avviato un negoziato in esclusiva per l’acquisto della compagnia aerea ITA Airways con il consorzio formato dal fondo statunitense Certares e le compagnie aeree Delta Airlines e Air France-KLM. ITA Airways è la società che aveva preso il posto di Alitalia lo scorso ottobre e da allora è controllata al 100 per cento dal ministero dell’Economia.

È da mesi però che il governo italiano vuole cedere la maggioranza delle partecipazioni della società a un soggetto privato. Fino ad oggi, secondo gli analisti, l’offerta più solida e in vantaggio era quella della società di navi portacontainer MSC in partnership con la compagnia aerea tedesca Lufthansa: per questo motivo, la notizia della trattativa esclusiva con il consorzio guidato da Certares – l’unico altro ad aver fatto un’offerta – è stata accolta con una certa sorpresa.

Certares è un fondo di investimenti statunitense che investe tra le altre cose nel settore dei viaggi e del turismo, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. Delta è una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, mentre Air France è la principale in Francia.

Nella comunicazione del ministero si legge che l’offerta del consorzio di Certares «è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati» dal decreto pubblicato a marzo dalla presidenza del Consiglio, che definiva le modalità di vendita della società. Si legge inoltre che al momento della «conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico». Come procederà la trattativa nelle prossime settimane dipenderà anche molto da chi vincerà le elezioni politiche del 25 settembre e da quello che deciderà il nuovo ministro dell’Economia.

Le offerte definitive dei due gruppi erano state presentate il 22 agosto: secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore MSC e Lufthansa avrebbero offerto circa 850 milioni di euro per l’80 per cento della compagnia, mentre Certares avrebbe offerto 600 milioni per il 60 per cento della compagnia, con Air France-Klm e Delta Airlines come partner commerciali ma non investitori. Secondo Repubblica, invece, ci sarebbe una partecipazione delle due compagnie aeree con investimenti diretti.

Il motivo per cui MSC e Lufthansa siano state escluse dalla trattativa non è stato reso noto, ma secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore nelle ultime settimane «erano emersi ostacoli nel negoziato» con il ministero dell’Economia, «in particolare sul tema degli esuberi di personale».