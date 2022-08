Yeman Crippa è campione europeo dei 10.000 metri

Il mezzofondista italiano Yeman Crippa ha vinto la medaglia d’oro nei 10.000 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Crippa ha vinto la finale con un tempo di 27:46.13, rimontando diverse posizioni negli ultimi 300 metri e arrivando davanti al norvegese Zerei Kbrom Mezngi e al francese Yann Schrub. È il primo oro europeo per Crippa, che in questi Europei di Monaco aveva già vinto il bronzo nei 5.000 metri (quattro anni fa invece agli Europei di Berlino vinse il bronzo nei 10.000).

L’Italia non vinceva un oro nei 10.000 metri dal 1990, quando ci riuscì Salvatore Antibo agli Europei che si disputarono a Spalato, nell’allora Jugoslavia.

Nella stessa gara l’italiano Pietro Riva si è posizionato quinto, con un tempo di 27:50.51 (suo record personale).