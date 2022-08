L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è accusato di aver violato le leggi antiterrorismo

Imran Khan is not alone, the whole nation is standing with their Quaid 24×7, 7 days a week!!

We will not step back and beware! #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن pic.twitter.com/h4u7mNBZAP

— PTI Islamabad (@PTIOfficialISB) August 21, 2022