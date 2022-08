C’è stata una grande esplosione in una moschea a Kabul: ci sono decine di feriti

Mercoledì sera c’è stata una grande esplosione in una moschea nella zona nord di Kabul, la capitale dell’Afghanistan: ci sono molti feriti e si teme che possano essere morte diverse persone, ma al momento non ci sono informazioni sufficienti per capire quante. Secondo alcune testimonianze tra le persone morte ci sarebbe anche l’imam della moschea. L’esplosione è avvenuta durante le preghiere della sera, quindi con diverse persone all’interno dell’edificio. Emergency ha detto che 27 persone sono state portate nel suo ospedale in città.

La scorsa settimana sempre a Kabul era stato ucciso un importante esponente religioso che sosteneva i talebani, in un attacco rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS).