Almeno 16 persone sono state uccise in quattro attentati compiuti mercoledì in Afghanistan

Mercoledì, in Afghanistan, sono state uccise almeno 16 persone e ne sono state ferite almeno 30 in quattro attentati diversi: tre sono stati compiuti facendo esplodere alcuni minibus in diverse parti di Mazar-i-Sharif, città nel nord dell’Afghanistan, e uno facendo esplodere una bomba in una moschea di Kabul, la capitale del paese. I tre attentati a Mazar-i-Sharif sono stati rivendicati poche ore dopo dal gruppo terrorista affiliato all’ISIS che opera in Afghanistan, l’ISIS-K, che si ritiene abbia compiuto anche l’attacco nella moschea di Kabul. Negli ultimi mesi, e soprattutto durante il mese del Ramadan, l’ISIS-K ha rivendicato diversi attentati in Afghanistan, paese governato dallo scorso agosto dai talebani, rivali dell’ISIS.

