Il gran momento del nuoto italiano sta continuando agli Europei

Tra giugno e luglio di quest’anno, ai Mondiali di nuoto di Budapest, la nazionale italiana aveva ottenuto il suo miglior risultato nella storia della competizione vincendo 22 medaglie, 9 delle quali d’oro, e arrivando terza dietro Stati Uniti e Cina. Dopo quei risultati le aspettative per gli Europei di nuoto che sarebbero stati ospitati a Roma ad agosto erano cresciute notevolmente, e in questi giorni sono state ampiamente confermate.

I campionati finiscono domenica e l’Italia è in testa al tabellone con 37 medaglie, 15 delle quali d’oro e 13 d’argento. La seconda nazionale con più medaglie, il Regno Unito, ne ha vinte complessivamente 13 finora.

A Budapest la solidità del rinnovato movimento italiano nel nuoto si era notata soprattutto nella vittoria della staffetta 4×100 maschile mista. A Roma, in attesa di rivedere la 4×100 mista, i maschi hanno già vinto la 4×100 stile libero. Ci sono state poi tante altre conferme, e atleti che non erano riusciti a vincere ai Mondiali lo stanno facendo ora.

Come la ventitreenne Simona Quadarella, che ha vinto l’oro sia negli 800 che nei 1500 metri stile libero per la terza edizione consecutiva. E anche Margherita Panziera (27 anni), che non aveva vinto medaglie ai Mondiali, ma ha vinto un oro nei 200 dorso agli Europei. La quarta medaglia d’oro del nuoto femminile è stata vinta invece dalla diciassettenne Benedetta Pilato nei 100 metri rana, la stessa specialità in cui aveva vinto l’oro a Budapest. Le mancano ancora i 50 rana, specialità di cui detiene tutti i primati e in cui vinse un argento mondiale a soli 14 anni.

Dal nuoto maschile, oltre alla staffetta, sono arrivate finora quattro medaglie d’oro. Gregorio Paltrinieri, ventisettenne capitano della nazionale, ha vinto gli 800 metri stile libero e attende la finale dei 1500. Thomas Ceccon, detentore di oro e record mondiale nei 100 metri dorso, ha vinto i 50 farfalla, è arrivato secondo nei 50 dorso e attende di riconfermarsi nei 100. Gli altri due ori sono quelli di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, specialità che aveva già vinto un mese fa a Budapest, e di Alberto Razzetti nei 400 misti.

L’atleta italiano che ha contribuito al maggior numero di medaglie vinte è invece il ventiseienne Giorgio Minisini, che nel nuoto artistico ha vinto due prove individuali e due miste in coppia con Lucrezia Ruggiero (22 anni).

Due anni fa l’Italia aveva terminato l’ultima edizione degli Europei di nuoto al terzo posto, con 44 medaglie, dietro a Russia e Regno Unito. Nel 2018 a Glasgow la posizione era stata la stessa ma con cinque medaglie in meno. A sei giorni dalla fine dell’edizione in corso ci sono buone probabilità che l’Italia replichi il successo dei Mondiali anche nella competizione europea: mancano ancora le gare in acque libere (cioè in mare o lago) e la maggior parte delle competizioni di tuffi, dove l’Italia ha già vinto un oro con Elena Bertocchi nel trampolino da un metro.

Dopo questo appuntamento la nazionale inizierà la preparazione per i Mondiali di Fukuoka del 2023 e per le Olimpiadi di Parigi del 2024, per cui l’Italia ha tutti i presupposti per poter pensare di migliorare le due medaglie d’argento e le quattro di bronzo vinte a Tokyo l’anno scorso. L’età degli atleti promette ancora molto: se Paltrinieri ci arriverà quasi trentenne, Ceccon, Quadarella, Razzetti e Martinenghi sono ancora sotto i 24 anni, mentre Pilato non è neanche maggiorenne.