Il pub più remoto della Gran Bretagna

A Inverie, un piccolo villaggio nella penisola di Knoydart, nel nord-ovest della Scozia, c’è il pub più remoto della Scozia e quello considerato più difficile da raggiungere di tutta la Gran Bretagna. Si chiama The Old Forge e ci si può arrivare solo via mare oppure con un’escursione di due giorni: 29 chilometri piuttosto impegnativi attraverso le Highlands scozzesi, lungo un percorso non tracciato che passa per paludi, colline e montagne, rocce, fango e ruscelli, senza illuminazione artificiale o rete telefonica.

Come ha scritto il giornalista di viaggio Daniel Stables, che di recente ci è andato proprio a piedi con amici e ha raccontato la sua esperienza in un articolo su BBC Travel, raggiungere l’Old Forge camminando è «una sorta di rito di passaggio» per le persone che amano fare trekking: un’esperienza che si conclude con una pinta di birra decisamente meritata o, molto verosimilmente, ben più di una.

Stables scrive che l’Old Forge è in un posto piuttosto inaccessibile anche per gli standard della Scozia, dove molti luoghi isolati sono comunque raggiungibili in automobile, sebbene con strade spesso strette, dissestate e a una sola corsia. Si trova a circa 250 chilometri a nord-ovest di Glasgow ed è a sud dell’isola di Skye (una meta turistica molto apprezzata), in un’area che il suo ex proprietario, Jean-Pierre Robinet, aveva definito «l’ultima landa incontaminata della Gran Bretagna». Attorno a Inverie esiste una rete di strade percorribili dalle auto, che però non è collegata a quella che serve il resto della Scozia, distante appunto una trentina di chilometri.

Chi desidera arrivare a piedi al pub può partire dal piccolo centro abitato di Kinloch Hourn, come ha fatto Stables, oppure optare per un giro ancora più impegnativo, che parte da Glenfinnan (più a sud) ed è lungo circa 45 chilometri. In entrambi i casi bisogna prepararsi a salite e discese, oltre che essere attrezzati per la quasi onnipresente pioggia. Chi non se la sente di intraprendere un’escursione può arrivare in auto fino a Mallaig e da lì prendere un traghetto: a Mallaig peraltro finisce la corsa del Jacobite, il treno che è diventato famoso per essere stato utilizzato nei film di Harry Potter.

L’Old Forge è una delle mete principali della penisola di Knoydart, dove attualmente vivono circa 120 persone, in particolare da marzo alla metà di ottobre. Stephanie Harris, segretaria dell’associazione di residenti che lo gestisce (la Old Forge Community Benefit Society), ha spiegato al Guardian che in passato il pub era «il posto dove succedeva tutto»: compleanni, matrimoni e occasioni di vario tipo, oltre a serate musicali, sia programmate che improvvisate.

Negli ultimi anni però aveva perso attrattiva, perlomeno tra i residenti, che si erano lamentati in particolare del fatto che chiudesse nei mesi di bassa stagione, il periodo in cui le persone del posto hanno più bisogno di un luogo di ritrovo.

Quando Robinet mise in vendita il locale per 425mila sterline, nel febbraio del 2021, la comunità locale decise così di mobilitarsi. Dopo varie discussioni tra i residenti, il pub fu rilevato dalla Old Forge Community Benefit Society, che ha circa 90 azionisti, praticamente il 75 per cento della popolazione locale. L’acquisto è stato finanziato da fondi raccolti tra le persone della comunità, donazioni ottenute tramite crowdfunding e sussidi da parte del Fondo nazionale per le terre e comunità scozzesi.

Alcune foto dell’escursione del giornalista Daniel Stables

Il pub ha riaperto a metà aprile di quest’anno con una nuova gestione, e nonostante alcuni lavori di ristrutturazione ha cominciato ad attirare di nuovo turisti e residenti. La cucina per esempio riaprirà nel 2023, ma chi lo visita può comunque ordinare sandwich e altri piccoli piatti che vengono preparati alla Knoydart Pottery and Tearoom, un negozietto e sala da tè che si trova lì vicino. Tra le bevande che si possono assaggiare all’Old Forge ci sono anche vari tipi di birra prodotti al birrificio di Knoydart, che ha sede in una vecchia cappella sconsacrata della zona.

Harris ha osservato che «è una sorta di cliché, ma quando si vive in una comunità così piccola il pub ha un ruolo molto più importante di un mero posto dove mangiare e bere». Sembra concordare anche Isla Miller, co-proprietaria della sala da tè, che ultimamente dice di aver notato un grande traffico di piccole imbarcazioni: l’Old Forge «è sempre stato più di un semplice pub, e dopo gli ultimi anni questo è diventato molto evidente», ha detto Miller parlando con Stables.

