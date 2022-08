Salman Rushdie è stato aggredito durante un evento pubblico

Venerdì lo scrittore britannico di origine indiana Salman Rushdie è stato aggredito mentre stava partecipando a un evento pubblico nella città di Chautauqua, nello stato di New York, negli Stati Uniti. Al momento non ci sono molte informazioni su quello che è accaduto di preciso, ma secondo diversi testimoni un uomo sarebbe salito sul palco dove si trovava lo scrittore e lo avrebbe preso a pugni e forse accoltellato. Rushdie è stato immediatamente soccorso e l’aggressore è stato fermato. Per ora non ci sono altre notizie sulle condizioni dello scrittore.

Rushdie, che ha 75 anni, è noto oltre che per la sua carriera di scrittore anche perché nel 1989 fu oggetto di una condanna a morte da parte dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, il leader politico e religioso dell’Iran. La colpa di Rushdie, che in quel momento si trovava a Londra, era aver scritto I versi satanici (The Satanic Verses), un romanzo in cui – secondo Khomeini – Rushdie insultava la religione islamica e il suo profeta.

Quella di Khomeini era una fatwa, cioè la sentenza emessa da un’autorità religiosa e teoricamente vincolante per tutti i musulmani. Fino a oggi ha causato la morte del traduttore giapponese del libro, il ferimento del traduttore italiano e dell’editore norvegese, la distruzione di diverse librerie in tutto il mondo e continua a costringere Rushdie a vivere nascosto, sotto la protezione del governo britannico. Non si sa se l’aggressione di venerdì sia legata alla fatwa in qualche modo.

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E — Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022

