C’è stato un naufragio nel mar Egeo, in Grecia: almeno 50 migranti risultano dispersi

Tra martedì e mercoledì, al largo dell’isola greca di Karpathos, nel mar Egeo, è naufragata un’imbarcazione carica di migranti: 29 persone sono state soccorse e almeno 50 risultano ancora disperse. Le ricerche, condotte da due navi, un elicottero e due motovedette greche, sono in corso da ieri all’alba.

L’imbarcazione era partita la sera prima del naufragio da Antalya, in Turchia, e sembra che fosse diretta in Italia: si sarebbe capovolta a causa di forti raffiche di vento, facendo finire in acqua le circa 80 persone a bordo, che secondo le testimonianze dei sopravvissuti non indossavano giubbotti di salvataggio. Avvenire scrive che le persone soccorse erano principalmente irachene, afghane e iraniane.