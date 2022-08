Le previsioni meteo per venerdì 12 agosto

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 12 agosto, la giornata sarà piovosa soprattutto al Centro e a Sud, ma anche in alcune zone delle Alpi centrali e orientali. In alcune regioni del Sud, come Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, le piogge potrebbero farsi più intense nel pomeriggio e diventare temporali. Le piogge dovrebbero attenuarsi e finire durante la serata. Nel resto d’Italia sarà abbastanza nuvoloso un po’ ovunque, con l’eccezione del Piemonte e altre zone del Nord-Ovest nel pomeriggio. Ci saranno venti deboli orientali sulla Pianura padana e in Toscana, Umbria e Marche.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili