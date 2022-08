La Cina ha iniziato le esercitazioni militari attorno a Taiwan

Giovedì mattina sono iniziate le esercitazioni militari dell’Esercito popolare di liberazione, l’esercito della Cina, in sei aree di mare intorno a Taiwan, l’isola indipendente che la Cina rivendica come propria. Le esercitazioni sono la principale ritorsione del governo cinese alla visita a Taiwan della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi all’isola, considerata una provocazione inaccettabile e da giorni al centro di scontri tra Cina e Stati Uniti.

I media di stato cinesi hanno detto che le esercitazioni dureranno 72 ore, fino a mezzogiorno (ora locale) di domenica 7 agosto. Coinvolgeranno sia mezzi marittimi che aerei, e le sei zone in cui si svolgeranno si trovano a nord, sud, est e ovest dell’isola. In tre punti l’area dell’esercitazione coincide con le acque territoriali di Taiwan, e in alcuni casi arriveranno molto vicino a città portuali. Per questo, le autorità taiwanesi hanno accusato la Cina di aver messo in atto un blocco aereo e marittimo dell’isola.

Le ultime esercitazioni militari cinesi di questa portata intorno a Taiwan c’erano state nel 1996, quando ci fu la cosiddetta Terza crisi dello stretto di Taiwan: in quel caso, però, le esercitazioni si erano svolte fuori dalle acque territoriali taiwanesi.

China’s military has said it would conduct a series of live-fire drills circling Taiwan beginning on Thursday, a day after Speaker Nancy Pelosi departs.

Here's a look at where China plans military exercises.https://t.co/nE3meIiydo pic.twitter.com/eDnYYmmyTZ

— The New York Times (@nytimes) August 3, 2022