Il parlamento italiano ha approvato in via definitiva la ratifica del protocollo d’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO 

Mercoledì pomeriggio il Senato ha approvato in via definitiva la ratifica del protocollo di adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, l’alleanza militare occidentale a cui Svezia e Finlandia – dopo decenni di politiche neutrali – avevano chiesto di aderire in risposta alle minacce provenienti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il Senato ha approvato la ratifica del protocollo con 202 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni: alla Camera era stato approvato ieri, con 398 voti favorevoli, 9 contrari e 20 astensioni. Il protocollo era stato firmato dai paesi membri lo scorso 5 luglio: la ratifica, che è il passaggio successivo, deve essere approvata dai parlamenti di tutti e 30 i paesi membri della NATO.

