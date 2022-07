I paesi della NATO hanno firmato i protocolli per l’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza: ora il testo deve essere ratificato dai parlamenti nazionali

Martedì 5 luglio i paesi membri della NATO hanno firmato i protocolli per l’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza atlantica. La firma era un passaggio formale e atteso, che segue l’invito ufficiale da parte della NATO avvenuto la scorsa settimana. Il prossimo passaggio sarà la ratifica dei protocolli da parte dei parlamenti nazionali dei 30 paesi membri.

Finlandia e Svezia avevano chiesto di entrare nella NATO in risposta alle minacce provenienti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. La richiesta era stata però ostacolata dalla Turchia, che aveva accusato i governi dei due paesi di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni curde, in particolare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che il presidente e il suo partito considerano organizzazioni terroristiche. Dopo molte discussioni, il 28 giugno la Turchia aveva infine deciso di ritirare il proprio veto.

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for 🇫🇮 and 🇸🇪. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy

— Finland at NATO (@FinMissionNATO) July 5, 2022