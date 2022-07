Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, ottenendo la sua ottava vittoria in questo Mondiale, che conduce con 258 punti. Era partito decimo, e ha fatto una gran gara, tra le migliori in carriera. Al secondo posto è arrivato Lewis Hamilton della Mercedes, mentre il compagno di scuderia George Russell, che era partito dalla pole position per la prima volta in carriera, è arrivato terzo. Le Ferrari sono arrivate al quarto posto (Sainz) e al sesto (Leclerc).

Nonostante quello dell’Hungaroring sia un circuito su cui è storicamente difficile sorpassare è stata una gara piena di ribaltamenti, in cui ha premiato la strategia della Red Bull per quanto riguarda le gomme utilizzate e i momenti dei pit stop. Quella della Ferrari, invece, è risultata sbagliata per l’ennesima volta in questa stagione: è un altro risultato deludente che di fatto mette fine alle speranze di giocarsi il Mondiale, nonostante un’auto molto competitiva.

Verstappen era partito addirittura decimo, dopo un problema alla monoposto nelle qualifiche, e a un certo punto della gara ha fatto persino un testacoda. Leclerc, che era partito terzo, ha avuto una gara complicata ma a tratti è stato anche in condizione di vincere: nel momento decisivo, al secondo pit stop, la Ferrari ha deciso però di montare le gomme dure, che si sono dimostrate poco efficaci e hanno fatto perdere rapidamente terreno in favore delle Red Bull e delle Mercedes.

Dopo la gara di oggi Verstappen ha staccato ancora di più Leclerc nella classifica del Mondiale: tra i due ci sono ora 80 punti (258-178), che sono tantissimi da recuperare nei nove Gran Premi che mancano al termine. La prossima gara sarà dopo la pausa estiva, domenica 28 agosto in Belgio.