Weekly Beasts

Il pudu comune è un piccolo cervide proveniente dalla Patagonia: misura al massimo 85 cm di lunghezza e 38 cm d’altezza al garrese, per un peso di 10-15 chili, numeri che lo rendono uno dei più piccoli al mondo nella sua famiglia animale. Nelle foto bestiali della settimana ne trovate uno particolarmente minuto, nato da una decina di giorni allo zoo di Colonia. Molte altre immagini hanno invece in comune una certa propensione a uno stato di rilassamento: un macaco e una foca in piscina, cinghiali nel fango, cani appoggiati alle gambe dei proprietari e struzzi che si fanno accarezzare.