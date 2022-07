Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato negativo al coronavirus

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha interrotto il periodo di isolamento necessario per le persone positive al coronavirus, dopo essere risultato negativo a un test per accertare la presenza del virus.

Biden, che ha 79 anni e ha ricevuto quattro dosi di vaccino, era risultato positivo la settimana scorsa e aveva sviluppato sintomi lievi. Durante i cinque giorni di isolamento previsti in caso di positività aveva continuato a lavorare da remoto.

Prima di tenere una breve conferenza stampa nel Giardino delle rose alla Casa Bianca, oggi Biden ha condiviso su Twitter una foto del test negativo, ringraziando il proprio medico e le persone che lo hanno sostenuto negli ultimi giorni. Dopo il test positivo della settimana scorsa, la Casa Bianca aveva fatto sapere che il presidente stava assumendo il Paxlovid, il farmaco contro il COVID-19 sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer: un farmaco antivirale che interferisce con le risorse impiegate dal coronavirus per replicarsi all’interno delle cellule delle persone infette.

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

