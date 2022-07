Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è positivo al coronavirus, ma per ora ha sintomi lievi

Giovedì la Casa Cianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al coronavirus: Biden, che ha 79 anni e ha fatto quattro dosi di vaccino, ha per ora sintomi piuttosto lievi. Sua moglie, la first lady Jill Biden, per ora è negativa.

La Casa Bianca ha detto che Biden si trova attualmente in isolamento e che fino a quando non risulterà negativo lavorerà da remoto. Ha detto anche che il presidente sta assumendo il Paxlovid, il farmaco contro il COVID-19 sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer: è un farmaco antivirale che interferisce con le risorse impiegate dal coronavirus per replicarsi all’interno delle cellule delle persone infette. Il trattamento consiste nell’assunzione di alcune pillole giornaliere per cinque giorni.