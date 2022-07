L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest si terrà nel Regno Unito e non in Ucraina, a causa della guerra

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo, si terrà nel Regno Unito, e non in Ucraina, che avrebbe dovuto essere il paese ospitante dopo la vittoria dell’ultima edizione da parte del gruppo ucraino Kalush Orchestra. Già un mese fa l’Unione europea di radiodiffusione (EBU) aveva detto che mancavano le condizioni di sicurezza per tenere l’Eurovision 2023 in territorio ucraino, a causa dell’invasione della Russia e della guerra in corso.

La scelta del Regno Unito è stata dettata dal fatto che al secondo posto dell’ultima edizione era arrivato il cantante britannico Sam Ryder. A organizzare l’evento sarà la BBC, la più importante emittente radiotelevisiva britannica, e questa settimana comincerà una selezione per decidere in che città si svolgerà l’evento.

L’Ucraina sarà comunque qualificata di diritto alla fase finale, come avviene sempre per i vincitori dell’edizione precedente e per le 5 nazioni chiamate “Big 5”: Italia, Francia, Spagna, Germania e proprio il Regno Unito.