La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest non si svolgerà in Ucraina, per via della guerra

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo, non si svolgerà in Ucraina come invece sarebbe dovuto succedere dopo la vittoria del gruppo ucraino della Kalush Orchestra nell’edizione di quest’anno. Tradizionalmente infatti il concorso viene organizzato ogni anno nel paese vincitore dell’edizione precedente, ma venerdì il comitato organizzatore, cioè l’Unione europea di radiodiffusione (EBU), ha detto che al momento non ci sono le condizioni perché il concorso si possa svolgere in Ucraina in sicurezza, a causa dell’invasione russa e della guerra in corso. La sede della prossima edizione potrebbe quindi essere il Regno Unito, paese secondo classificato quest’anno. L’EBU ha detto che ne discuterà con la BBC, l’emittente nazionale britannica.

The @EBU_HQ has issued the statement below regarding the hosting of next year’s #Eurovision Song Contest. Find it online here ➡️ https://t.co/mAxSdReBj3 pic.twitter.com/JYqy58eHqV — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 17, 2022