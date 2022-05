L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest

Caricamento player

Nella serata finale dell’Eurovision Song Contest, i Kalush Orchestra – che rappresentavano l’Ucraina – sono arrivati primi in classifica con la canzone “Stefania”, dedicata alla madre di uno di loro. Hanno vinto ottenendo 631 punti, di cui 439 ricevuti con il televoto, determinante per superare il cantante del Regno Unito Sam Ryder, che è arrivato secondo con la canzone “Space Man” (466 punti), e la spagnola Chanel, che è arrivata terza con la canzone “SloMo” (459 punti). I concorrenti italiani, Mahmood e Blanco, si sono classificati sesti. È la terza volta che l’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest: era successo anche nel 2016 e nel 2004.

I Kalush Orchestra erano considerati ampiamente favoriti: previsioni legate più alla guerra in Ucraina che all’eccezionalità della canzone. Gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il paese per via della guerra contro la Russia, ma i Kalush Orchestra avevano ottenuto un permesso speciale, e la loro storia recente si è molto intrecciata con la guerra in corso.

– Leggi anche: Chi sono i Kalush Orchestra, il gruppo ucraino che ha vinto l’Eurovision Song Contest

I Kalush Orchestra si sono formati nel 2019 come terzetto e portano il nome della città nell’Ucraina occidentale di Kaluš, ai piedi dei monti Carpazi, dove è nato Oleh Psyuk, il rapper che canta nella band. Il loro stile mescola l’hip hop alle melodie tradizionali della musica popolare ucraina, arricchite per esempio con l’uso della telenka, uno strumento a fiato simile a un lungo flauto tipico della loro zona.

Dopo la vittoria, Oleh Psyuk, il rapper della band, ha detto: «Grazie per aver sostenuto l’Ucraina: questa vittoria è per tutti gli ucraini» Ha poi esclamato «Slava Ukraini!», cioè «Gloria all’Ucraina», saluto patriottico ucraino diventato molto popolare e diffuso dopo l’invasione russa nel paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha festeggiato la vittoria dei Kalush Orchestra sui suoi account social, scrivendo che il prossimo anno l’Ucraina farà il possibile per ospitare l’Eurovision Song Contest, augurando di poterlo fare a Mariupol, città pesantemente attaccata dall’esercito russo e in buona parte distrutta dai bombardamenti.