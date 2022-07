Un gruppo di criminali informatici dice di aver rubato molti dati all’Agenzia delle Entrate

Il gruppo di criminali informatici chiamato Lockbit ha pubblicato una serie di documenti che dimostrerebbero un furto di moltissimi dati all’Agenzia delle Entrate. Nella pubblicazione ci sono carte di identità, scansioni, rapporti finanziari e contratti, ma al momento è difficile dire se siano dati rubati direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure a un’azienda o a un’organizzazione con cui l’Agenzia ha rapporti di collaborazione. Da una prima analisi, infatti, sembra che molti documenti non siano di cittadini italiani.

Lockbit ha chiesto un riscatto all’Agenzia delle Entrate e ha messo un ultimatum di cinque giorni prima di pubblicare tutti gli altri documenti sottratti, per un totale di 100 gigabyte.

Al momento l’Agenzia delle Entrate non conferma di aver subito l’attacco: «in riferimento alla notizia apparsa sui social e ripresa da alcuni organi di stampa circa il presunto furto di dati dal sistema informativo della fiscalità, l’Agenzia delle Entrate precisa di aver immediatamente chiesto un riscontro e dei chiarimenti a SOGEI SPA, società pubblica interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce le infrastrutture tecnologiche dell’amministrazione finanziaria e che sta effettuando tutte le necessarie verifiche».

Anche questo attacco, come molti altri, è stato organizzato con un ransomware, un software che consente di rubare dati e tenerli bloccati con l’obiettivo di chiedere un riscatto. Il ransomware è un attacco informatico piuttosto efficace perché causa molti danni, non servono grandi strumenti per organizzarlo e consente ai criminali di rischiare poco.

