Da sabato a domenica mattina ci sono stati 29 sbarchi a Lampedusa, per un totale di 872 migranti arrivati via mare: 522 persone sono arrivate sabato mentre 350 nella mattinata di domenica, secondo numeri riportati da ANSA. Al momento l’hotspot dell’isola, cioè la principale struttura che si occupa di prima accoglienza, ha una capienza massima da 350 persone.

Da settimane la piccola isola italiana è in grossa difficoltà per via di un aumento del flusso migratorio proveniente dal Nord Africa, come avviene ogni estate più o meno in questo periodo. Quest’anno i numeri degli arrivi sono leggermente superiori a quelli degli ultimi anni: secondo gli esperti di immigrazione c’entrano soprattutto le peggiori condizioni economiche nei principali paesi di partenza, per via delle conseguenze della guerra in Ucraina e degli strascichi della pandemia da coronavirus.

