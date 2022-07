La prima medaglia d’oro italiana ai Mondiali di atletica

Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 35 chilometri di marcia nell’ultima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Eugene, negli Stati Uniti. Stano, già campione olimpico nella 20 chilometri, era tra i grandi favoriti e ha confermato le aspettative andando a vincere in 2 ore 23 minuti e 14 secondi. La 35 chilometri di marcia è una specialità che ha debuttato ai Mondiali di Eugene, dove ha sostituito la 50 chilometri.

The Olympic Champion becomes WORLD CHAMPION!

It is 🥇 for 🇮🇹 by @MassimoStano

#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/5iM0FeXkEO — World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Quello di Stano è il primo oro italiano ai Mondiali di Eugene e la seconda medaglia in assoluto, dopo il bronzo vinto da Elena Vallortigara nel salto in alto. È anche il primo oro per l’Italia in un’edizione dei Mondiali dopo quello vinto da Giuseppe Gibilisco nel salto con l’asta diciannove anni fa.

Stano è pugliese, ha trent’anni e corre con le Fiamme Oro. Prima delle Olimpiadi di Tokyo in carriera aveva vinto soltanto un titolo internazionale: un argento agli Europei Under 23 nel 2013.