Il primo ministro britannico dimissionario Boris Johnson ha tenuto mercoledì il suo ultimo discorso davanti al parlamento: con fare piuttosto spigliato, nonostante il modo turbolento in cui è stato costretto a dimettersi un paio di settimane fa, Johnson ha fatto alcune raccomandazioni al primo ministro che governerà dopo di lui e poi, prendendo a prestito una frase dal film Terminator 2 ha salutato dicendo:

«Hasta la vista, baby!».

Johnson rimarrà ancora primo ministro per tutta l’estate, ma quella di mercoledì era la sua ultima apparizione in parlamento (ha partecipato all’equivalente del nostro “question time”) prima che l’assemblea cominci la pausa estiva. All’inizio di settembre, poi, dopo primarie interne al Partito Conservatore, sarà scelto il suo successore per la leadership del partito e per la carica di primo ministro.

Nel suo discorso finale davanti ai deputati, Johnson ha usato un tono relativamente scherzoso, provocando varie risate tra i presenti. Tra le altre cose, ha consigliato al suo successore: «Stai vicino agli americani, sostieni gli ucraini, sostieni la libertà e la democrazia ovunque […] e ricorda più di ogni cosa che non è Twitter che conta, ma le persone che ci hanno mandato qui». Johnson ha poi elencato alcuni di quelli che considera i successi del suo governo, dicendo «missione in gran parte compiuta».

Johnson ha annunciato le dimissioni il 7 luglio, dopo che decine di persone all’interno del suo governo si erano dimesse per i numerosi scandali che lo avevano riguardato da quando era diventato primo ministro, nel giugno del 2019.