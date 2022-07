L’Italia è stata eliminata dagli Europei di calcio femminili

La Nazionale femminile di calcio è stata battuta 1-0 dal Belgio nell’ultimo turno della fase a gironi degli Europei ed è stata eliminata da ultima del suo gruppo. Doveva vincere per qualificarsi ai quarti di finale, ma non è riuscita a giocare una partita offensiva come avrebbe dovuto. È mancata di precisione e ha commesso troppi errori individuali, sia in attacco che in difesa, come aveva fatto in precedenza nelle altre due partite del girone.

L’unica vera reazione l’ha avuta soltanto dopo il gol del Belgio, arrivato al cinquantesimo: ha preso un incrocio dei pali su tiro dalla distanza di Girelli e poco altro. Ha così concluso il suo girone senza vittorie — come non le succedeva dal 2005 — con due sconfitte, un pareggio e la peggior difesa, con 7 gol subiti e soli 2 fatti.

Nell’altra partita del gruppo, la Francia già qualificata ha pareggiato 1-1 con l’Islanda. Anche grazie a questo risultato, il Belgio è l’ottava e ultima nazionale ad avanzare ai quarti di finale, dove incontrerà la Svezia. Le altre qualificate sono Austria, Inghilterra, Germania, Olanda e Spagna. La fase a eliminazione diretta inizierà mercoledì 20 e porterà alla finale di Wembley di domenica 31.