Sui giornali in edicola oggi si parla soprattutto del grande incendio che c’è stato sabato pomeriggio a Roma, che non ha provocato feriti ma una grande nuvola di fumo che ha coperto il cielo di tutta la città. Per quanto riguarda la politica italiana, Repubblica ha un’intervista con il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo, secondo cui durante il voto in Senato del “decreto aiuti” il suo partito potrebbe decidere di uscire dall’aula, dopo che nei giorni scorsi aveva votato la fiducia in seguito a molte discussioni interne. Tra le altre cose, si parla anche del nuovo aumento dei contagi da coronavirus, e dell’assalto al palazzo presidenziale dello Sri Lanka.