Un incendio a Roma ha creato una grossa nuvola di fumo nero che ha occupato il cielo sopra gran parte della città nel pomeriggio di sabato: l’incendio sembra iniziato nel parco di Centocelle, nella parte orientale di Roma, tra il centro e il grande raccordo anulare. L’incendio si è esteso agli spazi di autodemolizioni nella vicina via Togliatti, bruciando resti automobilistici che hanno creato il fumo nero, e ha raggiunto le abitazioni vicine, alcune delle quali sono state fatte evacuare. Il fumo e l’odore sono percepiti in gran parte della città: stasera decine di migliaia di persone saranno radunate al Circo Massimo per il concerto romano della band dei Måneskin, e il fumo è visibile anche da lì.

I vigili del fuoco hanno detto di essere intervenuti dalle 16,45 e che quattro palazzine nei pressi delle fiamme sono state evacuate per precauzione. Sia via Casilina che via Palmiro Togliatti sono state parzialmente chiuse al traffico nei tratti in uscita da Roma.

🔴 #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 mezzi, tra cui un mezzo speciale areoportuale, il Dragon, proveniente dall’aeroporto di Ciampino. Evacuate per precauzione 4 palazzine in via Fadda [#9luglio 20:15] pic.twitter.com/dKZQp8F72o — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2022

«È una situazione drammatica. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo» ha detto il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste.

Doloso? Si, perché il dolo è nell'incuria, nel mancato diserbo del verde orizzontale, nell'assenza perdurante del Servizio Giardini,nel mancato rispetto dei regolamenti, nell'inesistenza dei controlli.

Nell'abbandono di questa Capitale che brucia e grida inascoltata.#incendioroma pic.twitter.com/IfeJJYzCxl — Claudia Finelli (@claudiafinelli1) July 4, 2022