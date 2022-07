Ci sono grosse proteste antigovernative in Sri Lanka: alcuni manifestanti hanno cercato di assaltare la casa del presidente

Sabato mattina sono iniziate nuove grandi proteste contro il governo dello Sri Lanka, che seguono le molte che ci sono state nelle scorse settimane. Nelle manifestazioni di sabato, nella città di Colombo, decine di persone hanno cercato di assaltare l’abitazione del presidente Gotabaya Rajapaksa: dalle prime informazioni riportate da diversi giornali internazionali sembra che Rajapaksa sia fuggito per mettersi al sicuro, ma al momento non è chiaro dove sia andato. Nel frattempo la polizia sta cercando di respingere i manifestanti con cariche e gas lacrimogeni.

Le proteste in Sri Lanka vanno avanti da aprile: i manifestanti accusano il governo essere corresponsabile della crisi economica, considerata la peggiore dal 1948, l’anno in cui lo Sri Lanka ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Per cercare di placare le proteste a inizio maggio si era dimesso il primo ministro Mahinda Rajapaksa (fratello del presidente) e al suo posto era stato nominato Ranil Wickremesinghe.

– Leggi anche: La grave crisi in Sri Lanka, dall’inizio