Le conseguenze dell’innalzamento del livello dei mari, secondo Trump

Sabato, durante il suo discorso al raduno “Save America” tenuto dal Partito Repubblicano ad Anchorage, in Alaska, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato ai temi del riscaldamento globale e dell’aumento del livello dei mari, liquidandoli con una battuta e confermando ancora una volta il suo approccio negazionista nei confronti del cambiamento climatico e delle conseguenze che la comunità scientifica prevede avrà nei prossimi anni.

Trump, speaking in Alaska, dismisses climate change and rising sea levels: "We have bigger problems than that. We'll have a little more beachfront property. That's not the worst thing in the world." pic.twitter.com/gXpjaE5pFn

— Aaron Rupar (@atrupar) July 10, 2022