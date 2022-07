La settima vittoria a Wimbledon di Novak Djokovic

Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon battendo in finale per tre set a uno (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) l’australiano Nick Kyrgios in tre ore di gioco. Per Djokovic è la settima vittoria nel torneo inglese del Grande Slam — una in meno del record di Roger Federer — e la quarta consecutiva: l’anno scorso vinse contro Matteo Berrettini, nel 2019 contro Federer e nel 2018 contro Kevin Anderson.

Con quest’ultimo successo, Djokovic supera proprio Federer come vittorie in carriera nei tornei dello Slam (21 a 20) e si avvicina alle 22 di Rafael Nadal.

Per Kyrgios era invece la prima finale in uno Slam, raggiunta a 27 anni anche grazie al ritiro di Nadal, suo avversario in semifinale. Da sempre considerato un tennista estremamente talentuoso, Kyrgios è stato però frenato negli anni da un carattere piuttosto instabile e irascibile che spesso ha influito nelle sue prestazioni, così come gli infortuni.

È successo anche nella finale di Wimbledon, dove Kyrgios era partito bene vincendo il primo set. Poi però ha iniziato ad avere discussioni con arbitro e pubblico ed è calato di attenzione, mentre Djokovic è rimasto in partita vincendo tre set di fila, l’ultimo dei quali in rimonta.