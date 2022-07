Nel crollo sulla Marmolada sono morte in tutto 11 persone

Sabato è stato confermato che nel crollo di un’enorme porzione di ghiacciaio avvenuto il 3 luglio sulla Marmolada sono morte in tutto 11 persone.

Alcune persone sono state identificate grazie alle analisi del DNA fatte su alcuni resti trovati dai soccorritori. Giampietro Lago, comandante del RIS di Parma (Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri) ha detto in una conferenza stampa: «abbiamo completato la comparazione dei profili genetici tra le salme e quelle dei familiari» e ha aggiunto: «anche il soggetto che mancava all’appello è stato identificato. Sono stati ritrovati altri resti e materiale tecnico e abbiamo chiuso il cerchio e fermato il numero delle vittime a 11. A oggi, non ci sono elementi per pensare a ulteriori soggetti interessati dall’evento incidentale».

Nonostante siano state identificate tutte le 11 persone morte nel crollo proseguono comunque le ricerche di alcuni resti e di elementi che potrebbero dare informazioni utili su com’è avvenuto il crollo.

