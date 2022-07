Un calciatore della Premier League è accusato di stupro

Negli ultimi giorni diversi siti e giornali – tra cui il Guardian e The Athletic – hanno scritto che lunedì 4 luglio un calciatore della Premier League, il più importante campionato di calcio inglese, è stato arrestato in quanto sospettato di stupro. Il nome del calciatore, nel frattempo rilasciato, non è stato reso noto. In tutto ci sono a suo carico tre accuse di stupro, di cui due da parte della stessa donna.

Il Guardian ha scritto che già dallo scorso autunno la sua squadra sapeva di un’accusa di stupro e ciononostante aveva scelto di continuare a farlo giocare. La squadra, di cui non è stato reso pubblico il nome, si è rifiutata di commentare la vicenda al Guardian.

Il primo presunto stupro, ha scritto il Guardian, era stato denunciato nell’agosto 2021 e nel marzo 2022 è stata aperta un’indagine su quel caso e su un altro presunto stupro, sempre ai danni della stessa donna e denunciato nel febbraio 2022. Scotland Yard, la polizia di Londra, ha fatto sapere al Guardian che il presunto stupro del 2021 sarebbe avvenuto fuori dal Regno Unito e che quello del 2022 sarebbe invece avvenuto a Londra, e che le indagini ancora in corso riguardano entrambi i casi. Il calciatore è stato arrestato il 4 luglio dopo che una seconda donna ha detto di essere stata stuprata da lui, nel mese di giugno. Il giocatore è stato poi rilasciato su cauzione e verrà ascoltato nuovamente dagli investigatori ad agosto.

Il Telegraph, che ha scritto di avere a sua volta contattato la squadra del giocatore, ne ha parlato come di un «importante giocatore della Premier League» che è «conosciuto a livello internazionale» e che a fine anno dovrebbe prendere parte ai Mondiali in Qatar. The Athletic ha scritto che è nei suoi late twenties, quindi vicino ai trent’anni.