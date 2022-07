Le previsioni meteo per lunedì 4 luglio

Secondo le previsioni meteo domani, lunedì 4 luglio, sarà generalmente sereno e soleggiato, fatta eccezione per piogge e possibili temporali nel Nord. Le piogge sono previste soprattutto su Alpi e Prealpi, ma si estenderanno nel pomeriggio anche nelle zone pianeggianti del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna occidentale: si prevede, comunque, che il tempo migliori in serata (tranne sulle Alpi venete e lombarde, dove potrebbe continuare a piovere). Per il resto ci sarà il sole ovunque: potrebbe esserci qualche nuvola lungo gli Appennini, ma comunque senza piogge.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili