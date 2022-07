Oggi i principali giornali nazionali hanno in apertura le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio Mario Draghi ieri sera in una conferenza stampa, in cui ha detto di aver ricevuto conferme da Giuseppe Conte che il Movimento 5 Stelle non ha intenzione di uscire dal governo. Tra le altre notizie, si parla del nuovo protocollo che ha eliminato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato, del cosiddetto “decreto bollette” approvato dal governo per limitare i costi dell’energia elettrica e del gas, e del ritiro dei militari russi dall’isola dei Serpenti.